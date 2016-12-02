В парках Москвы запретят продажу алкоголя в новогоднюю ночь

В парках Москвы в новогоднюю ночь запретят продажу алкоголя. Решение принято по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

По словам руководителя департамента Владимира Черникова, парки относятся к местам проведения массовых мероприятий.



«Продажа алкогольной продукции в неустановленных местах запрещена», — сообщил Черников.

При входе в парки москвичей и гостей столицы будут досматривать с помощью металлодетекторов. Данная мера принята для предотвращения проноса запрещенных предметов.



Для усиления безопасности в столице в новогоднюю ночь власти города привлекут дополнительные силы стражей правопорядка, конной полиции и пеших патрулей, включая казаков и народные дружины, сообщает телеканал «360».