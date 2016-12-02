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В Крыму фермеры получат компенсации за забитых из-за АЧС животных

Из резервного фонда на эти цели будет выделено почти 6,5 млн рублей

Совет министров Республики Крым распорядился о выделении из резервного фонда компенсаций фермерам. Деньги решено заплатить тем, кто вынужден был забить скот из-за африканской чумы свиней (АЧС).

В общей сложности на это будет направлено 6,4 млн рублей. Распоряжение Совмина опубликовано на портале правительства полуострова.

Как напоминает ИА «Крыминформ», карантинная зона вокруг села Песочное в Ленинском районе была введена 22 ноября. Именно там была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Из общего поголовья в 180 животных погибли 100.

Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов расширил зону, включив в него земли орнитологического заказника «Останинские Плавни».

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В Крыму фермеры получат компенсации за забитых из-за АЧС животных

Из резервного фонда на эти цели будет выделено почти 6,5 млн рублей

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