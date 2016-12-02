В Крыму фермеры получат компенсации за забитых из-за АЧС животных

Совет министров Республики Крым распорядился о выделении из резервного фонда компенсаций фермерам. Деньги решено заплатить тем, кто вынужден был забить скот из-за африканской чумы свиней (АЧС).



В общей сложности на это будет направлено 6,4 млн рублей. Распоряжение Совмина опубликовано на портале правительства полуострова.

Как напоминает ИА «Крыминформ», карантинная зона вокруг села Песочное в Ленинском районе была введена 22 ноября. Именно там была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Из общего поголовья в 180 животных погибли 100.

Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов расширил зону, включив в него земли орнитологического заказника «Останинские Плавни».