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5 декабря
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Вадим Панин: «Лэнгфорд находится на пике своей формы»

Форвард УНИКСа — о победе над «Миланом», тренировках и главном лидере казанской команды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Казанский УНИКС одержал третью победу в Евролиге, разобравшись на своем паркете с «Миланом» (100:79). Одним из главных героев встречи стал российский форвард Вадим Панин, набравший 18 очков и сделавший пять подборов. 

Корреспондент «Известий» Тимур Ганеев расспросил Вадима Панина о последних событиях в жизни его команды. 

— В игре с «Миланом» вы показали блестящую статистику дальних и средних бросков. Поймали кураж?

— Можно и так сказать. Почувствовал в себе уверенность после заброшенного трехочкового в первой четверти, а дальше всё сложилось наилучшим образом — мы выиграли. Если бы мы уступили в этом матче победу, никто бы и не вспомнил про мою статистику. После поражения в Мадриде нам было важно реабилитироваться и уйти с последнего места в таблице. Нам обязательно надо выигрывать все домашние матчи, чтобы продолжить борьбу за попадание в восьмерку сильнейших. Шансы на продолжение борьбы еще есть.

— Это ваш личный рекорд в Евролиге? 

— В Евролиге — да, но в целом в карьере у меня были и более результативные игры. Прежде всего я говорю о своей игре в «Нижнем Новгороде». 

— После травмы Коти Кларка вы стали регулярно выходить в стартовой пятерке. Чувствуете доверие со стороны Евгения Пашутина?

— Так сложились обстоятельства. В первых играх регулярного сезона Евролиги я действительно почти не играл, но потом получил свой шанс. Я стараюсь действовать от защиты и приносить как можно больше пользы своей команде. Тренеры видят мое старание, поэтому я получаю игровое время. Команда у нас достаточно ровная, поэтому неважно — выходишь ты в старте или усиливаешь игру со скамейки. Что касается Кларка, то могу пожелать ему скорейшего выздоровления. Мы ждем его возвращения на паркет. Так же как и Антона Понкрашова.  

— Что скажете о новичках УНИКСа — Поле Столле и Орландо Джонсоне? 

— Очень хорошие ребята, сильные баскетболисты. Они влились в коллектив и здорово помогают команде. Никаких проблем с пониманием у нас нет. Столл присоединился к нам всего неделю назад, но складывается впечатление, что он играет в Казани уже давно. Он понял практически все комбинации и здорово вошел в игру в матче с «Миланом». Джонсон добавил нашей команде много вариантов в атаке.

— Как вам новый формат Евролиги? Тяжело выдерживать такой напряженный график игр, учитывая, что команда летает регулярными рейсами?

— Мне нравится этот формат. У УНИКСа есть возможность сыграть со всеми грандами европейского баскетбола, проверить свой уровень. К тому же наши болельщики могут посмотреть вживую как минимум 16 суперматчей. Не думаю, что у кого-то есть преимущество в новом формате, все клубы в одной лодке. Не стоит жаловаться, даже если передвигаешься регулярными рейсами и не имеешь чартера. 

— Тяжело настраиваться на матчи Единой лиги ВТБ после игр Евролиги? 

— Никакой разницы. Мы хотим выиграть каждый матч и настраиваемся исключительно на победу. Будь то домашний матч с ВЭФом или гостевая встреча с «Реалом». 

— Тренировок стало меньше? 

— Да, их практически нет. Если успеваешь посмотреть видеозаписи о сопернике — уже хорошо. 

— Ваш партнер Кит Лэнгфорд показывает выдающуюся статистику на старте сезона. Что с ним случилось? 

— Кит находится на пике своей формы. Еще в конце прошлого сезона он начал показывать выдающуюся игру, провел отличные матчи в заключительных раундах плей-офф Единой лиги с ЦСКА и «Зенитом». В межсезонье он не только не растерял форму, но еще и прибавил. Мы стараемся помогать ему. Кит играет практически без замен по 35–38 минут. Важно, чтобы он не получил повреждение. Он — наш лидер, ключевой игрок. 

— Складывается впечатление, что в решающие моменты игры вы проводите тайм-аут вместе с Евгением Пашутиным. Можете рассказать, как это происходит? 

— Тайм-аут всегда проводит тренер. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы у легионеров не возникло недопонимания. У нас много своих вопросов по взаимодействиям на площадке, которые хочется дополнительно обсудить.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Вадим Панин: «Лэнгфорд находится на пике своей формы»

Вадим Панин: «Лэнгфорд находится на пике своей формы»Форвард УНИКСа — о победе над «Миланом», тренировках и главном лидере казанской команды

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