Получившим травмы на производстве казанцам вручили новые автомобили

В Казани накануне Международного дня инвалидов жителям республики вручили ключи от новых автомобилей Lada Granta. Машины получили 20 человек, которые были травмированы из-за несчастных случаев на производстве.

Заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова сообщила, что за 15 лет региональное отделение Фонда соцстрахования обеспечило специально оборудованными автомобилями 655 пострадавших.

Как сообщает ИА «Татар-информ», в 2015 году было выдано 60 автомобилей пострадавшим на производстве. Машины выдают один раз в семь лет. Во время ее эксплуатации по заявлению собственника фонд частично оплачивает горюче-смазочные материалы. Также автовладелец имеет право провести капремонт транспортного средства на сумму в размере 30% от его стоимости.

Сообщается, что всего в 2016 году владельцами автомашин станут 80 жителей Татарстана на общую сумму 36,4 млн рублей.