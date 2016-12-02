Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Получившим травмы на производстве казанцам вручили новые автомобили

Lada Granta вручили 20 пострадавшим

В Казани накануне Международного дня инвалидов жителям республики вручили ключи от новых автомобилей Lada Granta. Машины получили 20 человек, которые были травмированы из-за несчастных случаев на производстве.

Заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова сообщила, что за 15 лет региональное отделение Фонда соцстрахования обеспечило специально оборудованными автомобилями 655 пострадавших.

Как сообщает ИА «Татар-информ», в 2015 году было выдано 60 автомобилей пострадавшим на производстве. Машины выдают один раз в семь лет. Во время ее эксплуатации по заявлению собственника фонд частично оплачивает горюче-смазочные материалы. Также автовладелец имеет право провести капремонт транспортного средства на сумму в размере 30% от его стоимости.

Сообщается, что всего в 2016 году владельцами автомашин станут 80 жителей Татарстана на общую сумму 36,4 млн рублей.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Получившим травмы на производстве казанцам вручили новые автомобили

Lada Granta вручили 20 пострадавшим

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке