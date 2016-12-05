Железнодорожные грузоперевозки уходят в онлайн

Электронная площадка по продаже железнодорожных грузоперевозок начнет работать в тестовом режиме уже в декабре 2016 года. Полностью на современный формат централизованного взаимодействия грузоперевозчики и грузоотправители перейдут в новом году.

Скорый запуск в работу электронной торговой площадки (ЭТП) анонсирован президентом ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым в рамках X Международного форума «Транспорт России».

По данным РЖД, использование ЭТП повысит доступность, прозрачность и качество оказания услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Новые условия будут способствовать увеличению объемов перевозки грузов, уверены в госмонополии.

Напомним, что эта идея возникла у РЖД и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России летом этого года.



— Торговая площадка должна стать интернет-платформой, с помощью которой бизнес, прежде всего малый и средний, сможет с помощью компьютера или смартфона сделать онлайн-заказ на перевозку груза, — так руководитель ФАС Игорь Артемьев на тот момент сформулировал основную концепцию торговой площадки.

В РЖД «Известиям» подтвердили, что с запуском электронной биржи ожидается рост спроса на перевозки со стороны новых клиентов из сегмента малых и средних предприятий, которым требуются перевозки на нерегулярной основе.

Разработанная к настоящему времени ЭТП, по словам президента РЖД, позволит грузоотправителям разместить заказ на перевозку, рассчитать ее стоимость, иметь доступ к информации о состоянии заказа и местонахождении вагона с грузом.

Комфорт от использования грузоотправителями ЭТП обеспечит несложная последовательность действий. Прежде всего размещенный заказ на грузоперевозку должен пройти проверку в РЖД. По ее результатам выносится решение о возможности выполнения перевозки. Регламентируется взаимодействие сторон уставом железнодорожного транспорта РФ.

После согласования заказа грузовладелец может приступать к поиску оптимального варианта по его выполнению. Все предложения по предоставлению вагонов сопровождаются информацией о возможных дополнительных услугах, вариантах исполнения заказа и стоимости услуг. Причем для выполнения заказа клиенты смогут привлекать ближайший доступный грузовой вагон на недискриминационных условиях с автоматическим подтверждением плана перевозки, добавили в РЖД. После выбора клиентом подходящего варианта запускается механизм оформления перевозочных документов.

В компании, однако, предупредили, что в период тестовой работы электронной площадки (то есть до конца текущего года) будет действовать ряд ограничений. В частности, будет доступна лишь базовая услуга грузоперевозки в полувагонах или крытых вагонах. А из пяти возможных видов отправок выполняться будут повагонно-групповые. Обязательным условием выступит полная предоплата услуги непосредственно грузоотправителем посредством единого лицевого счета либо банковского перевода.

Впрочем, действие указанных ограничений продлится недолго. Уже с 2017 года у грузоотправителей будет возможность заказать под перевозку любой тип вагона при любом виде отправки, а в дополнение к базовому перевозочному сервису получить нужные дополнительные услуги. Оплачивать заказ сможет при этом любой зарегистрированный пользователь электронной торговой площадки, в том числе и банковской картой. А груз может быть перевезен и в случае неполной оплаты данной услуги, но при наличии гарантии оплаты от клиента биржи.

Ключевой вопрос создания электронной площадки — размер вагонного парка, который можно будет арендовать для грузоперевозок. Он будет сформирован подвижным составом, который захотят разместить операторы, с которыми будут достигнуты договоренности по сотрудничеству. Проявят ли интерес к работе на новой площадке крупные железнодорожные операторы и будет ли достаточным сформированный парк вагонов, пока неизвестно. По оценкам экспертов, биржа должна обеспечить возможность аренды около 200 тыс. вагонов.

При этом ряд крупных операторов сейчас уже работает на аналогичной площадке, которая начала действовать весной 2016 года. Генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин напоминает, что своим успехом «биржа вагонов», запущенная компанией RailCommerce, обязана Федеральной грузовой компании.

Напомним, в мае 2016 года ФГК передала на биржу часть своего парка вагонов, который был предложен грузоотправителям лотами по сто полувагонов. Компания стала первым крупным оператором, который начал сотрудничать с RailCommerce. Вслед за ФГК на торги начали выставлять вагоны и ряд других операторов, в том числе Первая грузовая компания, «Нефтетранссервис», Новая перевозочная компания и ряд других.

За полгода работы площадки на торгах продано более 30 тыс. вагонов. По данным пресс-службы электронной площадки, под перевозки в декабре было выставлено 4,71 тыс. вагоноотправок, из которых торги по 3,72 тыс. признаны состоявшимися.

В предстоящей конкурентной борьбе у площадки, которую создают РЖД и ФАС, есть преимущество в виде административного ресурса и технического превосходства платформы, на которой она реализуется.

— Преимуществом ЭТП будет являться наличие единой базы данных спроса на перевозки и предложения вагонов, а также более высокая скорость обработки заказов, — сообщили в РЖД.

Более того, создание биржи будет способствовать развитию конкуренции на рынках перевозок грузов и предоставления вагонов, что найдет отражение в стоимости услуг. После реализации всего функционала площадки и демонстрации ее преимуществ интерес к работе площадки и, как следствие, объем заказов может вырасти, полагают в РЖД.

Дополнительное преимущество от работы подобной системы связано с возможностью повышения прозрачности выбора поставщика, добавил Павел Иванкин. При этом если традиционная аренда лотов будет дополнена возможностью оперативного заказа вагонов в период 3–5 дней, можно обеспечить значительное увеличение числа участников.

— Только при волевом желании монополии допустить к своим базам участников рынка такие площадки смогут функционировать, — уверен эксперт, напомнив о неоднократных попытках создания аналогичных площадок, которые в полной мере так и не заработали.