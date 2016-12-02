Путин: Мартин Лютер Кинг разочаровался бы ситуацией в США

Борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг был бы разочарован отношением к ним полицейских в США, если бы дожил до настоящего времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге.

«Мартин Лютер Кинг, если бы дожил до сегодняшнего времени, очень бы порадовался, что во главе Соединенных Штатов стоит человек с темным цветом кожи. Но он бы был очень огорчен, если бы увидел, что произвол полиции в отношении афроамериканской части американского населения продолжается», — сказал глава государства, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей».

За последние два года в США произошел ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, большинство из которых — афроамериканцы. В связи с инцидентами в стране прошли многотысячные акции протеста, перераставшие в массовые беспорядки.