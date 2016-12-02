Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин: Мартин Лютер Кинг разочаровался бы ситуацией в США

По словам президента России, борец за права афроамериканцев был бы огорчен произволом полиции в отношении темнокожих людей

Борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг был бы разочарован отношением к ним полицейских в США, если бы дожил до настоящего времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге.

«Мартин Лютер Кинг, если бы дожил до сегодняшнего времени, очень бы порадовался, что во главе Соединенных Штатов стоит человек с темным цветом кожи. Но он бы был очень огорчен, если бы увидел, что произвол полиции в отношении афроамериканской части американского населения продолжается», — сказал глава государства, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей».

За последние два года в США произошел ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, большинство из которых — афроамериканцы. В связи с инцидентами в стране прошли многотысячные акции протеста, перераставшие в массовые беспорядки.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Путин: Мартин Лютер Кинг разочаровался бы ситуацией в США

По словам президента России, борец за права афроамериканцев был бы огорчен произволом полиции в отношении темнокожих людей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке