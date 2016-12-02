ЦБ отключил Вологдабанк от системы электронных срочных платежей

Центробанк отключил от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Вологдабанк. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным отчетности Вологдабанка, капитал кредитной организации в октябре сократился на 48,2 млн рублей. На 1 ноября 2016 года он составлял 372,7 млн рублей, что лишь немного превышает нижний порог собственных средств в 300 млн, установленный нормативами ЦБ, рассказал «РИА Новости» аналитик Максим Осадчий.

«Вызывает удивление большой в масштабах банка объем инвестиций в «прочие долговые обязательства нерезидентов» на сумму 649,1 млн рублей», — заявил эксперт.



Банки, отключенные от БЭСП, нередко впоследствии лишаются лицензий. В некоторых случаях ЦБ отключает банки от системы из-за технических сбоев.

АО «Вологдабанк» осуществляет деятельность в Вологодской области и специализируется на обслуживании и кредитовании корпоративных клиентов, привлечении вкладов и кредитовании физических лиц. По данным РИА «Рейтинг», Вологдабанк на 1 октября занимал 420-е место в банковской системе РФ.