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Россия готова сотрудничать с Трампом в борьбе с терроризмом

Об этом в Риме заявил глава российского МИДа Сергей Лавров

Россия готова к сотрудничеству с новой американской администрацией в вопросе борьбы с терроризмом, заявил Сергей Лавров в Риме в ходе выступлении на конференции «Средиземноморские диалоги».

Глава МИД России уточнил, что сотрудничество возможно, если Вашингтон сконцентрируется на борьбе с терроризмом и выразит намерение сотрудничать с РФ.

«Если Соединенные Штаты будут концентрироваться на борьбе с терроризмом и если они захотят сотрудничать с Россией, мы, разумеется, будем готовы», — сказал дипломат, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Россия готова сотрудничать с Трампом в борьбе с терроризмом

Об этом в Риме заявил глава российского МИДа Сергей Лавров

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