Россия готова сотрудничать с Трампом в борьбе с терроризмом

Россия готова к сотрудничеству с новой американской администрацией в вопросе борьбы с терроризмом, заявил Сергей Лавров в Риме в ходе выступлении на конференции «Средиземноморские диалоги».

Глава МИД России уточнил, что сотрудничество возможно, если Вашингтон сконцентрируется на борьбе с терроризмом и выразит намерение сотрудничать с РФ.

«Если Соединенные Штаты будут концентрироваться на борьбе с терроризмом и если они захотят сотрудничать с Россией, мы, разумеется, будем готовы», — сказал дипломат, передает «Федеральное агентство новостей».