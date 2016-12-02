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Власти Удмуртии объяснили, зачем им чартерные рейсы на 3 млн рублей

Из них будет создан резервный фонд для встречи официальных лиц и VIP-гостей

Цели закупок чартерных рейсов на 3 млн рублей объяснила пресс-секретарь главы Удмуртии. Они станут резервом для встречи высокопоставленных делегаций и важных гостей, сказала Елена Капитоненко.

Она заверила, что средства этого фонда редко тратятся полностью. И вообще, отметила пресс-секретарь главы Удмуртии, в прошлом году зарезервировано было на эти цели 8 млн рублей, а потрачено из этой суммы чуть больше 1,5 млн.

«6,4 млн рублей возвращены в бюджет. То есть за весь 2016 год чартерные рейсы для нужд администрации главы и правительства не использовались», — сказала Капитоненко, которую цитирует ИА «Сусанин».

Более того, отметила она, глава региона Александр Соловьев передвигается в пределах округа на служебных машинах, а в Сочи, Москву и Петербург летает регулярными рейсами.

Напомним, ранее стало известно о том, что на сайте госзакупок администрация главы и правительства Удмуртии заявила о намерении зафрахтовать на следующий год самолеты на сумму почти 3 млн рублей. Авиаперевозчик должен будет совершить полетов на 3,5 тыс. км.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Власти Удмуртии объяснили, зачем им чартерные рейсы на 3 млн рублей

Из них будет создан резервный фонд для встречи официальных лиц и VIP-гостей

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