Мужчина в нетрезвом состоянии устроил погоню с полицией в Иркутске

Мужчина в нетрезвом состоянии поздней ночью устроил погоню от сотрудников полиции в центре Иркутска.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, злоумышленник на автомобиле Mercedes-Benz двигался по Байкальской улице на высокой скорости. Заметив гонщика, полицейские попытались остановить его, однако пьяный водитель увеличил скорость, пытаясь скрыться от полиции. Для задержания нетрезвого автомобилиста полицейским пришлось применить табельное оружие.

Нарушителем оказался 31-летний житель Иркутска. В настоящее время он находится в спецприемнике, его автомобиль помещен на арестплощадку. Известно, что в ноябре текущего года задержанный трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

За совершение административного правонарушения мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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