Россия приостановит запуск «Прогрессов» до завершения расследования

Запуск российских космических грузовиков «Прогресс» отложат до завершения расследования причин аварии в Туве, которое может занять от одного до двух месяцев.

«В случае если расследование причин произошедшей аварии затянется, запуск «Прогресса МС-05» может быть отложен до публикации причин госкомиссией», — цитирует ТАСС источник в ракетно-космической сфере.

Халатность при сборке одного из двигателей ракеты-носителя «Союз-У» называется среди вероятных причин аварии, пишет сайт «Комсомольской правды».



Сбой произошел, скорее всего, в работе систем третье ступени ракеты-носителя «Союз-У» при выведении космического грузовика «Прогресс-МС04». В результате была потеряна ориентация. Двигатели третьей ступени будут направлены на дополнительное тестирование.

Напомним, грузовой космический корабль «Прогресс», запущенный накануне вечером с космодрома Байконур, рухнул с высоты 190 км над территорией Тувы. Обломки космического грузовика упали в безлюдной местности в 60 км к западу от города Кызыл.

