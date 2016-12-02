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Россия приостановит запуск «Прогрессов» до завершения расследования

Процесс может занять один-два месяца

Запуск российских космических грузовиков «Прогресс» отложат до завершения расследования причин аварии в Туве, которое может занять от одного до двух месяцев.

«В случае если расследование причин произошедшей аварии затянется, запуск «Прогресса МС-05» может быть отложен до публикации причин госкомиссией»,  цитирует ТАСС источник в ракетно-космической сфере.

Халатность при сборке одного из двигателей ракеты-носителя «Союз-У» называется среди вероятных причин аварии, пишет сайт «Комсомольской правды».

Сбой произошел, скорее всего, в работе систем третье ступени ракеты-носителя «Союз-У» при выведении космического грузовика «Прогресс-МС04». В результате была потеряна ориентация. Двигатели третьей ступени будут направлены на дополнительное тестирование.

Напомним, грузовой космический корабль «Прогресс», запущенный накануне вечером с космодрома Байконур, рухнул с высоты 190 км над территорией Тувы. Обломки космического грузовика упали в безлюдной местности в 60 км к западу от города Кызыл.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Россия приостановит запуск «Прогрессов» до завершения расследования

Процесс может занять один-два месяца

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