Самую красивую деревню выбрали в Ульяновской области

Село Акшуат стало победителем регионального конкурса самых красивых деревень. Оно будет представлять Ульяновскую область на всероссийском состязании и может войти в ассоциацию «Самые красивые деревни России».

Как сказали ресурсу 1ul.ru в областном министерстве лесного хозяйства и природных ресурсов, подобные соревнования прежде всего необходимы для повышения туристической привлекательности региона. Оценивается окружающий пейзаж, памятники культурного и природного наследия, чистота воздуха и питьевой воды, а также туристическая инфраструктура.



Агентство отмечает, что на территории этого населенного пункта находится особо охраняемая природная территория «Акшуатский дендропарк».

Напомним, самой красивой деревней России признана историческая деревня в Карелии Кинерма, первое письменное упоминание о которой относится к 1563 году.