Тамара Малышева: «Мы просто объехали Омск стороной»

На совместном заседании президентских совета по культуре и искусству и совета по русскому языку первый же докладчик, народный артист России Евгений Миронов, поднял серьезную тему — запрет спектаклей по требованию различных общественных активистов. В качестве примера он привел сорванное представление рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске: постановку петербургского театра «Рок-опера» отменили после обращения участников движения «Семья, Любовь, Отечество». Корреспондент «Известий» побеседовал с директором театра Тамарой Малышевой.



— Вы сегодня «проснулись знаменитыми». Про вашу постановку рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» говорили даже на президентском совете.



Фото: архив Театра «Рок-опера»

​​​​​​​



— У нас эта постановка идет с 1990 года. Это все-таки шедевр Эндрю Ллойда Уэббера. Спектакль очень востребован публикой и на каждый год мы выстраиваем гастрольный график. Согласовываем его с англичанами, согласно авторским правам на постановку. А они дают нам лицензию. В этом гастрольном туре у нас было 25 спектаклей, и 2 ноября должен был быть Омск, куда мы ехали из Тюмени. Но когда мы уже были в пути, нам сообщили, что выступления не будет — запретили общественные деятели. Мы в прошлом году ставили «Иисус Христос — суперзвезда» в омской филармонии. Те же самые активисты тоже возражали, но мы всё равно сыграли.



— На какой площадке в Омске вам запретили играть?



— На сцене Омского государственного музыкального театра, у Бориса Ротберга. Мы раньше работали в этом театре и никаких проблем не было. Вы же понимаете, что без ведома директора это не решается. Я потом видела эфир по телевидению, в котором активисты движения «Семья. Любовь. Отечество» рассказывали, как им удалось отменить наш спектакль. Мол, они и в прошлом году протестовали, но безуспешно. А в этот раз добились своего.



Фото: архив Театра «Рок-опера»

— Вам компенсировали отмену спектакля?



— Нет, мы просто объехали Омск. При этом в городе висели афиши, была проплачена реклама. За аренду тоже вносят предоплату, но я думаю, что эти деньги организаторам все-таки вернули.



— У вас нет собственного помещения в Санкт-Петербурге, где вы бы играли?



— Нет. У нас есть репетиционный зал, склады для декораций, костюмерные, а сцены нет. К большому сожалению. Хотя нам уже 30 лет. Мы гастролирующий театр, без своей площадки.



— После сегодняшнего президентского совета уже последовала реакция со стороны омских чиновников?



— Да, уже звонили из местного комитета по культуре. Они дозвонились до нашего художественного руководителя, который сейчас находится на постановке в другом городе.



Фото: архив Театра «Рок-опера»

— Возможно, подняв сегодня вопрос об отмене спектакля, Евгений Миронов поможет решить и насущную проблему с помещением для вашего театра?



— Дай бог ему здоровья. Талантливый человек с гражданской позицией. Евгений Витальевич уже поднимал наш вопрос, когда нас лишили финансирования. Тем не менее мы шесть лет держимся на плаву, работаем. Правда, в другом статусе — автономной некоммерческой организации культуры театр «Рок-опера». Я не знаю, почему нас лишили финансирования, но тогда на нашу защиту встали и Евгений Миронов, и Александр Калягин.

Роковая опера

Постановку «Иисус Христос — суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера» сняли с показа в Омске после обращения в администрацию города активистов движения «Семья, Любовь, Отечество». По мнению общественников, «даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями». Позже в Омском государственном музыкальном театре уточнили, что постановка не состоится по решению директора.



Фото: архив Театра «Рок-опера»

На совместном заседании президентских советов по культуре и искусству и по русскому языку Владимир Путин выступил против акций, срывающих проведение выставок и спектаклей. Глава государства напомнил, что цензура в России запрещена законом, и призвал культурное сообщество самим выработать определенные критерии допустимого.



— С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Мы так и будем делать, — сказал президент. — В то же время в самой творческой среде — хочу подчеркнуть именно эту сторону дела — именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией.



Владимир Путин напомнил также, что в советское время рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» считалась классикой и не запрещалась, хотя ее и старались часто не ставить, считая религиозной пропагандой. Президент заметил, что отношение Русской православной церкви к опере было нейтральным, а по неофициальным данным, произведение получило благословение патриарха Алексия II.



​​​​​​​

