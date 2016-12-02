Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Тамара Малышева: «Мы просто объехали Омск стороной»

Директор театра «Рок-опера» — о запрете спектакля «Иисус Христос — суперзвезда»

Фото: архив театра «Рок-опера»

На совместном заседании президентских совета по культуре и искусству и совета по русскому языку первый же докладчик, народный артист России Евгений Миронов, поднял серьезную тему  запрет спектаклей по требованию различных общественных активистов. В качестве примера он привел сорванное представление рок-оперы «Иисус Христос  суперзвезда» в Омске: постановку петербургского театра «Рок-опера» отменили после обращения участников движения «Семья, Любовь, Отечество». Корреспондент «Известий» побеседовал с директором театра Тамарой Малышевой.

— Вы сегодня «проснулись знаменитыми». Про вашу постановку рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» говорили даже на президентском совете.

Фото: архив Театра «Рок-опера»

​​​​​​​

— У нас эта постановка идет с 1990 года. Это все-таки шедевр Эндрю Ллойда Уэббера. Спектакль очень востребован публикой и на каждый год мы выстраиваем гастрольный график. Согласовываем его с англичанами, согласно авторским правам на постановку. А они дают нам лицензию. В этом гастрольном туре у нас было 25 спектаклей, и 2 ноября должен был быть Омск, куда мы ехали из Тюмени. Но когда мы уже были в пути, нам сообщили, что выступления не будет  запретили общественные деятели. Мы в прошлом году ставили «Иисус Христос  суперзвезда» в омской филармонии. Те же самые активисты тоже возражали, но мы всё равно сыграли.

— На какой площадке в Омске вам запретили играть?

— На сцене Омского государственного музыкального театра, у Бориса Ротберга. Мы раньше работали в этом театре и никаких проблем не было. Вы же понимаете, что без ведома директора это не решается. Я потом видела эфир по телевидению, в котором активисты движения «Семья. Любовь. Отечество» рассказывали, как им удалось отменить наш спектакль. Мол, они и в прошлом году протестовали, но безуспешно. А в этот раз добились своего.

Фото: архив Театра «Рок-опера»

— Вам компенсировали отмену спектакля?

— Нет, мы просто объехали Омск. При этом в городе висели афиши, была проплачена реклама. За аренду тоже вносят предоплату, но я думаю, что эти деньги организаторам все-таки вернули.

— У вас нет собственного помещения в Санкт-Петербурге, где вы бы играли?

— Нет. У нас есть репетиционный зал, склады для декораций, костюмерные, а сцены нет. К большому сожалению. Хотя нам уже 30 лет. Мы гастролирующий театр, без своей площадки.

— После сегодняшнего президентского совета уже последовала реакция со стороны омских чиновников?

— Да, уже звонили из местного комитета по культуре. Они дозвонились до нашего художественного руководителя, который сейчас находится на постановке в другом городе.

Фото: архив Театра «Рок-опера»

— Возможно, подняв сегодня вопрос об отмене спектакля, Евгений Миронов поможет решить и насущную проблему с помещением для вашего театра?

— Дай бог ему здоровья. Талантливый человек с гражданской позицией. Евгений Витальевич уже поднимал наш вопрос, когда нас лишили финансирования. Тем не менее мы шесть лет держимся на плаву, работаем. Правда, в другом статусе  автономной некоммерческой организации культуры театр «Рок-опера». Я не знаю, почему нас лишили финансирования, но тогда на нашу защиту встали и Евгений Миронов, и Александр Калягин.

Роковая опера

Постановку «Иисус Христос — суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера» сняли с показа в Омске после обращения в администрацию города активистов движения «Семья, Любовь, Отечество». По мнению общественников, «даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями». Позже в Омском государственном музыкальном театре уточнили, что постановка не состоится по решению директора.

Фото: архив Театра «Рок-опера»

На совместном заседании президентских советов по культуре и искусству и по русскому языку Владимир Путин выступил против акций, срывающих проведение выставок и спектаклей. Глава государства напомнил, что цензура в России запрещена законом, и призвал культурное сообщество самим выработать определенные критерии допустимого. 

 С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Мы так и будем делать,  сказал президент.  В то же время в самой творческой среде — хочу подчеркнуть именно эту сторону дела — именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией.

Владимир Путин напомнил также, что в советское время рок-опера «Иисус Христос  суперзвезда» считалась классикой и не запрещалась, хотя ее и старались часто не ставить, считая религиозной пропагандой. Президент заметил, что отношение Русской православной церкви к опере было нейтральным, а по неофициальным данным, произведение получило благословение патриарха Алексия II.

​​​​​​​

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Тамара Малышева: «Мы просто объехали Омск стороной»

Тамара Малышева: «Мы просто объехали Омск стороной»Директор театра «Рок-опера» — о запрете спектакля «Иисус Христос — суперзвезда»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Фотолента

Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке