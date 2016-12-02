США предложили РФ вернуться к идее консультаций по кибербезопасности

Вашингтон предложил Москве вернуться к идее проведений консультаций по кибербезопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметивший, что Россия к этому готова.

Лавров напомнил, что Россия год назад обратилась к минюсту США с предложением о консультациях по борьбе с киберпреступностью. Только теперь Вашингтон предложил вернуться к этой идее, отметил дипломат, передает «РИА Новости».

«И только сейчас они присылают на предложение вернуться к этой идее, что ж, мы готовы», — заявил Лавров на конференции «Средиземноморье: Римский диалог».