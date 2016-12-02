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Экс-ректор Омского педуниверситета обвиняется в растрате 2,8 млн

В отношении Олега Волоха возбуждено уголовное дело

Бывшему ректору Омского педагогического университета Олегу Волоху предъявлено обвинение в совершении девяти эпизодов по статье «Растрата». Расследование уголовного дела продолжается.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Волох из корыстных целей подписал ряд документов по приему и оплате якобы выполненных в рамках заключенных контрактов с коммерческими организациями работ. Бывший ректор вуза был лично знаком с руководителями частных компаний.

Как сообщает РИА «Омск–информ», на счета частных компаний за якобы выполненные услуги было перечислено более 2,8 млн рублей. Эти деньги затем передавались обвиняемому.

Если вина Волоха будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он отказывается от дачи показаний и вину не признает.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Экс-ректор Омского педуниверситета обвиняется в растрате 2,8 млн

В отношении Олега Волоха возбуждено уголовное дело

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