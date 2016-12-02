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ФАС выступила за уголовную ответственность за превышение тарифов ЖКХ

Об этом заявил глава антимонопольной службы Игорь Артемьев

Федеральная антимонопольная служба надеется на введение уголовной ответственности за превышение предельных тарифов ЖКХ в регионах России.

Об этом заявил глава службы Игорь Артемьев.

«Когда примем закон и введем санкцию сумасшедшую, вплоть до уголовной, за неисполнение закона, думаю, что многие перестанут делать то, что они делают сейчас»,  сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Артемьев также отметил, что «губернаторы понимают, что другие правила, что так, как раньше, действовать нельзя».

Кабмин РФ ежегодно определяет значения индексов роста тарифов ЖКХ по регионам на очередной год в соответствии с утвержденными в виде формул долгосрочными индексами по каждому из субъектов РФ.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

ФАС выступила за уголовную ответственность за превышение тарифов ЖКХ

Об этом заявил глава антимонопольной службы Игорь Артемьев

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