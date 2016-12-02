Армия Сирии призвала террористов покинуть пригороды Дамаска

Правительственные войска Сирии дали террористам две недели на выход из южных пригородов Дамаска. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации.

Часть боевиков уже согласилась воспользоваться амнистией и вернуться к мирной жизни — они намерены выехать со своими семьями в Идлиб, передает «Федеральное агентство новостей».

Власти Сирии предоставили несколько десятков автобусов для того, чтобы перевезти боевиков.

В правительственной армии обратили внимание на то, что важнейшим направлением для борьбы с боевиками, в частности, речь идет о террористах группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России), остаются окраины Дамаска.

Ранее в пятницу «Известия» писали о том, что сирийской армии удалось освободить город Хан аш-Ших, расположенный в 15 км от Дамаска. Населенный пункт и его окресности находились под контролем боевиков с 2012 года. Террористы вели обстрелы расположенных неподалеку населенных пунктов и проходящей рядом международной трассы.

