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Пятница,
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Армия Сирии призвала террористов покинуть пригороды Дамаска

Часть боевиков уже согласилась воспользоваться амнистией

Правительственные войска Сирии дали террористам две недели на выход из южных пригородов Дамаска. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации.

Часть боевиков уже согласилась воспользоваться амнистией и вернуться к мирной жизни — они намерены выехать со своими семьями в Идлиб, передает «Федеральное агентство новостей».

Власти Сирии предоставили несколько десятков автобусов для того, чтобы перевезти боевиков.

В правительственной армии обратили внимание на то, что важнейшим направлением для борьбы с боевиками, в частности, речь идет о террористах группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России), остаются окраины Дамаска.

Ранее в пятницу «Известия» писали о том, что сирийской армии удалось освободить город Хан аш-Ших, расположенный в 15 км от Дамаска. Населенный пункт и его окресности находились под контролем боевиков с 2012 года. Террористы вели обстрелы расположенных неподалеку населенных пунктов и проходящей рядом международной трассы.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Армия Сирии призвала террористов покинуть пригороды Дамаска

Часть боевиков уже согласилась воспользоваться амнистией

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