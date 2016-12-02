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Состояние трех человек, попавших в ДТП под Иркутском, остается тяжелым

Пациенты продолжат получать всю необходимую медицинскую помощь

Состояние трех человек, получивших серьезные травмы в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Слюдянском районе Иркутской области, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Медицинская помощь пострадавшим в ДТП оказывается в полном объеме. Также в Слюдянский район выехали два реанимобиля с врачебными бригадами территориального центра медицины катастроф Иркутской области», — приводит заявление минздрава ИА IrkutskMedia.

Всем пострадавшим продолжат оказывать медицинскую и консультативную помощь. 

Напомним, серьезное ДТП произошло на федеральной трассе Р258 «Байкал» на 128-м км дороги. Микроавтобус Fiat Ducato, который следовал из Бурятии с 16 пассажирами в салоне, столкнулся с грузовиком Hino. В результате аварии три человека погибли, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Следователи начали расследование по факту ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкция статьи предусматривает наказание 10 лет лишения свободы.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Состояние трех человек, попавших в ДТП под Иркутском, остается тяжелым

Пациенты продолжат получать всю необходимую медицинскую помощь

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