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Федеральные власти проверят строительство туркластера в Ельце

Деньги освоены, а кластера нет, жалуются общественники

Реализацию федеральной целевой программы в Ельце намерен проверить глава Ростуризма Олег Сафонов.

Решение было принято после того, как на ситуацию со строительством туристической зоны президенту пожаловались представители ОНФ. В частности, по словам руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасии Муталенко, в Ельце освоили выделенный на эти цели 1 млрд рублей, но как такового кластера нет.

Между тем липецкие власти не согласны с этими упреками. В частности, по словам начальника областного управления культуры и туризма Вадима Волкова, на эти деньги в Ельце строили не туристический кластер, а инфраструктуру для него.

«Этот объект неоднократно проверяла Счетная палата, контрольно-ревизионное управление, Ростуризм. Никаких нарушений и хищений там нет и не может быть»,  сказал Волков в интервью GOROD48.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Федеральные власти проверят строительство туркластера в Ельце

Деньги освоены, а кластера нет, жалуются общественники

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