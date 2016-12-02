Федеральные власти проверят строительство туркластера в Ельце

Деньги освоены, а кластера нет, жалуются общественники
Реализацию федеральной целевой программы в Ельце намерен проверить глава Ростуризма Олег Сафонов.
Решение было принято после того, как на ситуацию со строительством туристической зоны президенту пожаловались представители ОНФ. В частности, по словам руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасии Муталенко, в Ельце освоили выделенный на эти цели 1 млрд рублей, но как такового кластера нет.
Между тем липецкие власти не согласны с этими упреками. В частности, по словам начальника областного управления культуры и туризма Вадима Волкова, на эти деньги в Ельце строили не туристический кластер, а инфраструктуру для него.
«Этот объект неоднократно проверяла Счетная палата, контрольно-ревизионное управление, Ростуризм. Никаких нарушений и хищений там нет и не может быть», — сказал Волков в интервью GOROD48.