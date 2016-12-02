Федеральные власти проверят строительство туркластера в Ельце

Реализацию федеральной целевой программы в Ельце намерен проверить глава Ростуризма Олег Сафонов.



Решение было принято после того, как на ситуацию со строительством туристической зоны президенту пожаловались представители ОНФ. В частности, по словам руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасии Муталенко, в Ельце освоили выделенный на эти цели 1 млрд рублей, но как такового кластера нет.

Между тем липецкие власти не согласны с этими упреками. В частности, по словам начальника областного управления культуры и туризма Вадима Волкова, на эти деньги в Ельце строили не туристический кластер, а инфраструктуру для него.