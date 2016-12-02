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Google, судящийся с ФАС, не отделается только штрафами

Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что американская компания Google, ведущая судебные разбирательства с его ведомством из-за нарушений на рынке РФ, не отделается одними лишь штрафами.

«Они штрафами не отделаются»,  сказал Артемьев. Глава ФАС добавил, что есть огромное количество других возможностей наказать Google.

«И большое государство, которое существует сегодня в виде Российской Федерации, защитит и себя, и интересы потребителей», — сказал руководитель ФАС в интервью телеканалу НТВ.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Google, судящийся с ФАС, не отделается только штрафами

Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

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