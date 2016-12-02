Google, судящийся с ФАС, не отделается только штрафами

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что американская компания Google, ведущая судебные разбирательства с его ведомством из-за нарушений на рынке РФ, не отделается одними лишь штрафами.

«Они штрафами не отделаются», — сказал Артемьев. Глава ФАС добавил, что есть огромное количество других возможностей наказать Google.

«И большое государство, которое существует сегодня в виде Российской Федерации, защитит и себя, и интересы потребителей», — сказал руководитель ФАС в интервью телеканалу НТВ.