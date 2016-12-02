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Зимнее содержание парков и скверов в Казани обойдется в 20 млн рублей

В список включили 138 парков, садов и скверов столицы Татарстана

В Казани этой зимой на содержание парков, скверов, садов, а также городского леса «Лебяжье» потратят 19,9 млн рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

В список включили 138 парков, садов и скверов Казани. К числу основных работ отнесли уход за деревьями, газонами и дорожками. Подрядчику предстоит обеспечивать техническое содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок, передает ProKazan.Ru.

«Известия» ранее писали, что на Кремлевской набережной Казани открыли самый длинный каток на искусственном покрытии. Его протяженность — около 1 км.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Зимнее содержание парков и скверов в Казани обойдется в 20 млн рублей

В список включили 138 парков, садов и скверов столицы Татарстана

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