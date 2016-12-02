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Лавров и Керри встретятся в Гамбурге на следующей неделе

Ранее сообщалось, что глава российского дипведомства проведет ряд двусторонних переговоров на полях СМИД в Германии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проведут встречу в Гамбурге на следующей неделе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на собственные источники.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров 89 декабря примет участие в заседании совета министров ОБСЕ в Гамбурге. Она также отмечала, что на полях саммита глава дипведомства проведет ряд двусторонних встреч, передает агентство «РИА Новости».

Ранее в пятницу «Известия» писали о том, что Лавров и Керри на встрече в Риме обсудили прекращение огня в Сирии, перспективы политического перехода в стране, а также ситуации в Ливии и Йемене.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Лавров и Керри встретятся в Гамбурге на следующей неделе

Ранее сообщалось, что глава российского дипведомства проведет ряд двусторонних переговоров на полях СМИД в Германии

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