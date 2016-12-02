Суд продлил арест бывшему главному архитектору Рязани

До 6 марта следующего года под стражей останется бывший главный архитектор Рязани Наталья Харибутова. Ее обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда.

Защита экс-чиновницы просила изменить меру пресечения на домашний арест либо освободить ее под залог. Однако суд не поддержал ходатайство адвокатов.

Напомним, по версии следствия, бывший главный архитектор города взяла деньги у директора одной из строительных компаний города. Харибутова получила от него билеты на самолет Москва—Пхукет и обратно. Также он оплатил ей трансфер из Рязани в Москву. Причем отдыхала она с дочерью. Общая стоимость поездки составила 500 тыс. рублей.