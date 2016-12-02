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Трое мужчин в Ярославле похитили более тонны латунной стружки

Подозреваемые выносили в мешках латунную стружку с территории одного из предприятий через дыру в заборе

Трое мужчин похитили более тонны латунной стружки с территории одного из ярославских предприятий в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По данным ИА «Ярновости», подозреваемыми оказались трое молодых людей в возрасте 20, 24 и 25 лет, один из которых ранее был судим. В общей сложности злоумышленники похитили 1,174 т латунной стружки. Сумма ущерба оценивается в 250 тыс. рублей.

Подозреваемые похищали латунную стружку в течение нескольких недель через проделанную в заборе дыру. Похищенное имущество предприятия молодые люди выносили в мешках, после чего сдали стружку в пункт приема цветных металлов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Трое мужчин в Ярославле похитили более тонны латунной стружки

Подозреваемые выносили в мешках латунную стружку с территории одного из предприятий через дыру в заборе

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