Госдепартамент сообщил о теме встречи Лаврова и Керри

Официальный представитель Государственного департамента США Элизабет Трюдо рассказала о темах, которые во время встречи затронули министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

Дипломаты встретились в пятницу в Риме.

Керри выразил беспокойство в связи с ситуацией в Сирии, сообщила представитель Госдепа. Также главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили тему перемирия в стране, затронули возможности прекращения боевых действий, передает «Федеральное агентство новостей».