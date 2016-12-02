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Госдепартамент сообщил о теме встречи Лаврова и Керри

Глава МИД России и госсекретарь США встретились в Риме

Официальный представитель Государственного департамента США Элизабет Трюдо рассказала о темах, которые во время встречи затронули министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

Дипломаты встретились в пятницу в Риме.

Керри выразил беспокойство в связи с ситуацией в Сирии, сообщила представитель Госдепа. Также главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили тему перемирия в стране, затронули возможности прекращения боевых действий, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Госдепартамент сообщил о теме встречи Лаврова и Керри

Глава МИД России и госсекретарь США встретились в Риме

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