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Уроженка Киргизии умерла от гриппа в Москве

Тело 20-летней девушки обнаружили в квартире на Садовой-Самотечной

Первый случай смерти от гриппа в этом сезоне зарегистрирован в Москве.

От вируса умерла 20-летняя уроженка Киргизии. Ее тело было обнаружено в квартире на Садовой-Самотечной улице. Девушка была тяжело больна последнюю неделю, передает телеканал «360».

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщало, что эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в столице спокойная, уровень заболеваемости в городе низкий и соответствует данному периоду года.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Уроженка Киргизии умерла от гриппа в Москве

Тело 20-летней девушки обнаружили в квартире на Садовой-Самотечной

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