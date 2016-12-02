Уроженка Киргизии умерла от гриппа в Москве

Первый случай смерти от гриппа в этом сезоне зарегистрирован в Москве.

От вируса умерла 20-летняя уроженка Киргизии. Ее тело было обнаружено в квартире на Садовой-Самотечной улице. Девушка была тяжело больна последнюю неделю, передает телеканал «360».

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщало, что эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в столице спокойная, уровень заболеваемости в городе низкий и соответствует данному периоду года.