Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Якутии за 10 месяцев ввели в эксплуатацию 389 тыс. кв. м жилья

В текущем году рост объемов строительства составил 15,7%

В Якутии за 10 месяцев текущем году в эксплуатацию ввели 389 тыс. кв. м жилья. С начала года в регионе в эксплуатацию сдано 86 многоквартирных жилых домов общей площадью более 237,6 тыс. кв. м.

В 2015 году за аналогичный период в эксплуатацию было введено 336 тыс. кв. м, тогда было сдано 84 дома. Общая площадь жилья в прошлом году составила 213 тыс. кв. м.

В текущем году рост объемов строительства в этом году составил 15,7%. В октябре этого года строители преодолели отставание от прошлогоднего графика, образовавшееся в летние месяцы, и сдали в эксплуатацию 29 многоквартирных домов общей площадью 57,35 тыс. кв. м.  Кроме того, в регионе с начала года было сдано в эксплуатацию 151 тыс. кв. м индивидуального жилья, что составило 123,4% к уровню прошлого года.

Особый рост объемов строительства отмечен в Якутске, Булунском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Момском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Среднеколымском и Таттинском районах, передает ИА SakhaNews.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В Якутии за 10 месяцев ввели в эксплуатацию 389 тыс. кв. м жилья

В текущем году рост объемов строительства составил 15,7%

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке