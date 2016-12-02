В Якутии за 10 месяцев ввели в эксплуатацию 389 тыс. кв. м жилья

В Якутии за 10 месяцев текущем году в эксплуатацию ввели 389 тыс. кв. м жилья. С начала года в регионе в эксплуатацию сдано 86 многоквартирных жилых домов общей площадью более 237,6 тыс. кв. м.

В 2015 году за аналогичный период в эксплуатацию было введено 336 тыс. кв. м, тогда было сдано 84 дома. Общая площадь жилья в прошлом году составила 213 тыс. кв. м.

В текущем году рост объемов строительства в этом году составил 15,7%. В октябре этого года строители преодолели отставание от прошлогоднего графика, образовавшееся в летние месяцы, и сдали в эксплуатацию 29 многоквартирных домов общей площадью 57,35 тыс. кв. м. Кроме того, в регионе с начала года было сдано в эксплуатацию 151 тыс. кв. м индивидуального жилья, что составило 123,4% к уровню прошлого года.



Особый рост объемов строительства отмечен в Якутске, Булунском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Момском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Среднеколымском и Таттинском районах, передает ИА SakhaNews.