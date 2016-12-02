Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин передал главе МИД Японии послание премьеру страны

Ранее Фумио Кисида передал президенту России послание от Синдзо Абэ

Представитель МИД Японии Масато Осака рассказал, что президент России передал на встрече с главой японского МИДа Фумио Кисидой послание премьеру страны Синдзо Абэ.

Ранее глава японской дипломатии передал аналогичное послание Владимиру Путину от Синдзо Абэ.

«РИА Новости» со ссылкой на дипломата уточняет, что переговоры главы МИД Японии с российским лидером прошли «в дружественной атмосфере». Ранее сообщалось, что в ходе встречи Владимир Путин и Фумио Кисида затронули проблему мирного договора.

По итогам Второй мировой войны Япония и СССР не заключили мирный договор. Япония претендует на четыре острова, Россия считает их вошедшими в состав СССР по итогам войны.

Читайте также:

Глава МИД Японии передаст Владимиру Путину послание от премьера страны

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Путин передал главе МИД Японии послание премьеру страны

Ранее Фумио Кисида передал президенту России послание от Синдзо Абэ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке