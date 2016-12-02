Путин передал главе МИД Японии послание премьеру страны

Представитель МИД Японии Масато Осака рассказал, что президент России передал на встрече с главой японского МИДа Фумио Кисидой послание премьеру страны Синдзо Абэ.

Ранее глава японской дипломатии передал аналогичное послание Владимиру Путину от Синдзо Абэ.

«РИА Новости» со ссылкой на дипломата уточняет, что переговоры главы МИД Японии с российским лидером прошли «в дружественной атмосфере». Ранее сообщалось, что в ходе встречи Владимир Путин и Фумио Кисида затронули проблему мирного договора.

По итогам Второй мировой войны Япония и СССР не заключили мирный договор. Япония претендует на четыре острова, Россия считает их вошедшими в состав СССР по итогам войны.