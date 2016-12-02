В МГУ не обнаружили новых случаев заражения менингитом

Специалисты Роспотребнадзора не выявили новых случаев заражения менингитом в МГУ имени Ломоносова.



Переведенные на дистанционное обучение студенты с понедельника вернутся к обычному режиму учебы, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что студентка МГУ скончалась от менингита. После этого более 200 студентов были переведены на дистанционное обучение. Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что все основные мероприятия после этого случая проведены и в вузе, и в семье умершей девушки в полном объеме, риски минимизированы.