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Число заболевших корью на Урале увеличилось до 64 человек

Из них 48 случаев подтверждены лабораторно

Число заболевших корью на Урале увеличилось до 64 человек, из них заболели 40 детей и 24 взрослых. Такие данные озвучили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По информации ведомства, в настоящий момент ситуация с заболеваемостью корью в Екатеринбурге остается напряженной.

«По данным на 1 декабря 2016 года, зарегистрированы 64 случая подозрения на корь. Среди них 40 детей и 24 взрослых. По состоянию на 1 декабря 2016 года лабораторно подтверждены 48 случаев. За последние сутки зарегистрированы три случая подозрения на корь», — добавили в ведомстве.

С начала ноября в Екатеринбурге привиты уже более 23,5 тыс. человек, из них 17,1 тыс. — взрослые и 6,4 тыс. — дети. За месяц были заново пересмотрены все длительные медицинские отводы: к 1 декабря в городе остались непривитыми 176 детей. В период начала ноября текущего года таких детей было 2,3 тыс. человек. 

Из-за отсутствия прививок к занятиям в школьных и дошкольных учреждениях не допустили 4,7 тыс. детей. Из-за отказа родителей непривитыми остались 4,5 тыс. детей, сообщает TagilCity.ru.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Число заболевших корью на Урале увеличилось до 64 человек

Из них 48 случаев подтверждены лабораторно

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