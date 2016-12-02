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Ворота концлагеря в Дахау обнаружены в норвежском городе

Полиция Бергена конфисковала кованые ворота с надписью «Труд освобождает»

Ворота нацистского концлагеря в Дахау, украденные неизвестными в 2014 году, обнаружены полицейскими норвежского города Берген.

Местная пресса сообщает, что сначала в полицию поступило анонимное сообщение о местонахождении ворот. Затем полицейские нашли кованые ворота со знаменитой надписью «Труд освобождает» (Arbeit macht frei).

«Калитка будет передана германским властям в ближайшее время», — заявила журналистам представитель полиции Маргрете Мюрмель.

За информацию о местонахождении украденных ворот после их кражи было объявлено вознаграждение в €10 тыс.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Ворота концлагеря в Дахау обнаружены в норвежском городе

Полиция Бергена конфисковала кованые ворота с надписью «Труд освобождает»

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