Ворота концлагеря в Дахау обнаружены в норвежском городе

Ворота нацистского концлагеря в Дахау, украденные неизвестными в 2014 году, обнаружены полицейскими норвежского города Берген.

Местная пресса сообщает, что сначала в полицию поступило анонимное сообщение о местонахождении ворот. Затем полицейские нашли кованые ворота со знаменитой надписью «Труд освобождает» (Arbeit macht frei).

«Калитка будет передана германским властям в ближайшее время», — заявила журналистам представитель полиции Маргрете Мюрмель.

За информацию о местонахождении украденных ворот после их кражи было объявлено вознаграждение в €10 тыс.

