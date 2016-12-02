Госдума одобрила увеличение числа помощников депутатов

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который увеличивает с пяти до семи число помощников депутатов с ростом фонда оплаты их труда.

По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, нововведение связано с тем, что в Госдуме появились депутаты-одномандатники и им необходимы дополнительные помощники для работы в регионах, передает «Интерфакс».

Согласно реформе, количество помощников депутатов будет увеличено на 900 человек, для этого потребуется 552,4 млн рублей.