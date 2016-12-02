В ДТП с участием автобуса в Приамурье пострадали четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в Приамурье. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 16-летняя девушка.

По данным «Амур.инфо», инцидент произошел в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Горького. Водитель автобуса Zhong Tong не справился с управлением и врезался в бордюр.

Всего с начала года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 42 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 52 ребенка получили травмы различной степени тяжести.