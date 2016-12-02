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Украина отказалась выплачивать компенсацию за разворот борта «Белавиа»

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» заявило, что не было инициатором возвращения рейса

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» отказалось выплачивать компенсацию за возвращение в аэропорт Киева самолета «Белавиа», поскольку организация не была инициатором разворота рейса.

В свою очередь, в белорусской авиакомпании отказались комментировать заявление «Украэроруха».

«Белавиа» не будет комментировать ничего по данной теме. Всё, что должно было быть сказано, — уже сказано», — приводит «РИА Новости» сообщение белорусской авиакомпании.

Напомним, украинские власти 21 октября вернули в Киев под угрозой поднять истребители направлявшийся в Минск белорусский пассажирский самолет. После посадки с борта был снят пассажир, гражданин Армении. Белоруссия заявила протест Украине по этому инциденту. Минск также обнародовал записи переговоров пилотов и украинских диспетчеров.

10 ноября президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко принес свои извинения за данный инцидент.

Ранее сообщалось, что «Белавиа» согласовала с Киевом компенсацию за возврат своего самолета.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Украина отказалась выплачивать компенсацию за разворот борта «Белавиа»

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» заявило, что не было инициатором возвращения рейса

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