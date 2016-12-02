Украина отказалась выплачивать компенсацию за разворот борта «Белавиа»

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» отказалось выплачивать компенсацию за возвращение в аэропорт Киева самолета «Белавиа», поскольку организация не была инициатором разворота рейса.

В свою очередь, в белорусской авиакомпании отказались комментировать заявление «Украэроруха».

«Белавиа» не будет комментировать ничего по данной теме. Всё, что должно было быть сказано, — уже сказано», — приводит «РИА Новости» сообщение белорусской авиакомпании.

Напомним, украинские власти 21 октября вернули в Киев под угрозой поднять истребители направлявшийся в Минск белорусский пассажирский самолет. После посадки с борта был снят пассажир, гражданин Армении. Белоруссия заявила протест Украине по этому инциденту. Минск также обнародовал записи переговоров пилотов и украинских диспетчеров.

10 ноября президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко принес свои извинения за данный инцидент.



Ранее сообщалось, что «Белавиа» согласовала с Киевом компенсацию за возврат своего самолета.