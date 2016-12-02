Суд рассмотрит дело о побеге заключенного из колонии под Оренбургом

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области рассмотрит дело о побеге заключенного с рабочего объекта из колонии-поселения ИК-6 города Соль-Илецк, также известной как «Черный дельфин». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«По ходатайству подсудимого суд рассмотрит дело в особом порядке. Первое заседание состоится 20 декабря», — приводит заявление пресс-службы РИА «Оренбуржье».

Напомним, в октябре текущего года сообщалось, что с рабочего объекта, где изготавливались шлакоблоки, сбежал мужчина. Полицейские смогли задержать сбежавшего заключенного спустя месяц.



Позже выяснилось, что побег совершил уроженец села Медведка Тоцкого района Оренбургской области, который ранее был судим. Мужчина был приговорен к 5,5 годам лишения свободы, срок его наказания должен был истечь в июле 2017-го.

Исправительную колонию №6 Оренбургской области неофициально называют «Черный дельфин» из-за скульптуры дельфина у фонтана, который расположен во дворе колонии. Здесь отбывают наказание не только пожизненно осужденные, но и заключенные с общим режимом. По неофициальным данным, из «Черного дельфина» за всю его историю не было ни одного удачного побега.