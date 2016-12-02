Пентагону запретили сотрудничать с Россией

Палата представителей конгресса США поставила условие финансирования военного ведомства страны, согласно которому Пентагон не может сотрудничать с Россией.

Решение было принято большинством в 375 членов парламента, 34 высказались против.

Запрет на сотрудничество с Россией будет действовать до тех пор, пока министр обороны и госсекретарь США не убедят конгресс в том, что Россия прекратила якобы имеющую место оккупацию Украины, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Двустороннее военное сотрудничество представляется необоснованным до тех пор, пока Россия продолжает проявлять агрессию и запугивать партнеров и союзников США в Европе», — говориться в принятом законопроекте.

В общей сложности бюджет военного ведомства составит $618,7 млрд. Главной целью поставлено поддержание численности вооруженных сил, ради этого были урезаны некоторые статьи расходов, например, строительство новой техники для флота.

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