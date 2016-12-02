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Россиянку с кокаином задержали на Филиппинах

Женщине может грозить смертная казнь

Перевозившую кокаин 32-летнюю россиянку задержали на Филиппинах. По данным местных СМИ, женщину зовут Анастасия.

Как уточняется, наркотики у россиянки нашли еще в аэропорту бразильского Сан-Паулу, однако разрешили пройти на посадку. Задержали ее только в аэропорту Манилы после приземления.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей»​​​​​​​, операция по задержанию россиянки проводилась при поддержке управления по борьбе с наркотиками США.

Какой объем кокаина перевозила женщина, не уточняется. По местным законом, ей может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Напомним, после прихода к власти на Филиппинах президента Родриго Дутерте в стране стартовала силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли несколько тысяч человек.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Россиянку с кокаином задержали на Филиппинах

Женщине может грозить смертная казнь

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