Россиянку с кокаином задержали на Филиппинах

Перевозившую кокаин 32-летнюю россиянку задержали на Филиппинах. По данным местных СМИ, женщину зовут Анастасия.

Как уточняется, наркотики у россиянки нашли еще в аэропорту бразильского Сан-Паулу, однако разрешили пройти на посадку. Задержали ее только в аэропорту Манилы после приземления.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей»​​​​​​​, операция по задержанию россиянки проводилась при поддержке управления по борьбе с наркотиками США.

Какой объем кокаина перевозила женщина, не уточняется. По местным законом, ей может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Напомним, после прихода к власти на Филиппинах президента Родриго Дутерте в стране стартовала силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли несколько тысяч человек.