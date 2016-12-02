Порошенко: Киев воюет, чтобы похоронить СССР в головах людей

Президент Украины Петр Порошенко считает, что СССР нужно похоронить в головах людей и Киев воюет за это.

Об этом он заявил, выступая в Варшаве.

«Простите за откровенность, Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах некоторых, потому что другого повода для войны просто не существует», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Украина вышла из состава СССР, потому что не хотела больше быть колонией.

Напомним, что на Украине действует закон о декоммунизации, согласно которому советская символика запрещена наряду с нацисткой.

Кроме того, закон предусматривает переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников.

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