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Порошенко: Киев воюет, чтобы похоронить СССР в головах людей

Президент Украины Петр Порошенко назвал главную цель Украины

Президент Украины Петр Порошенко считает, что СССР нужно похоронить в головах людей и Киев воюет за это.

Об этом он заявил, выступая в Варшаве.

«Простите за откровенность, Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах некоторых, потому что другого повода для войны просто не существует»,  цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Украина вышла из состава СССР, потому что не хотела больше быть колонией.

Напомним, что на Украине действует закон о декоммунизации, согласно которому советская символика запрещена наряду с нацисткой.

Кроме того, закон предусматривает переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Порошенко: Киев воюет, чтобы похоронить СССР в головах людей

Президент Украины Петр Порошенко назвал главную цель Украины

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