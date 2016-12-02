Разведка США просила не создавать комитет по борьбе с влиянием России, который организован по решению конгресса 30 ноября.

Об этом заявил директор американской национальной разведки Джеймс Клэппер в интервью агентству Reuters.

По мнению Клэппера, этот орган будет дублировать функции, которые сейчас уже выполняют разведструктуры США, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что создание комитета предусмотрено законом о финансировании американских спецслужб, принятом 30 ноября.

В комитет войдут представители офиса директора национальной разведки, Госдепартамента, Федерального бюро расследований, министерства обороны, офиса генерального прокурора, министерства энергетики и минфина.

Раз в год данная структура должна будет отчитываться перед законодателями о проделанной работе по противодействию так называемому тайному влиянию России.

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