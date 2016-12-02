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Суд отклонил иск Минфина РФ к Потанину и соответчикам

Истец требовал взыскать с ответчиков $68,2 млн убытков от ликвидации ОАО «ФКК «Росхлебопродукт»

Суд отклонил иск Минфина РФ к Владимиру Потанину и соответчикам возместить $68,2 млн убытков от ликвидации ОАО «ФКК «Росхлебопродукт».

Решение Арбитражного суда Москвы было озвучено в пятницу, 2 декабря.

Иск был подан Внешэкономбанком от имени Минфина РФ и требовал возместить убытки от недобросовестной ликвидации ОАО «ФКК «Росхлебопродукт», сообщает «РИА Новости».

Кроме владельца холдинга «Интеррос» Потанина, соответчиками в иске названы кипрская «дочка» этого холдинга Interros International Investments Limited, конкурсный управляющий «Росхлебопродукта» а также физические лица Игорь Гоц, Александр Куделя, Наталья Рябкина, Илья Краснер, Яна Лобова, Анна и Михаил Улитенковы.

Решение суда вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Суд отклонил иск Минфина РФ к Потанину и соответчикам

Истец требовал взыскать с ответчиков $68,2 млн убытков от ликвидации ОАО «ФКК «Росхлебопродукт»

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