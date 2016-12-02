Суд отклонил иск Минфина РФ к Потанину и соответчикам

Истец требовал взыскать с ответчиков $68,2 млн убытков от ликвидации ОАО «ФКК «Росхлебопродукт»
Суд отклонил иск Минфина РФ к Владимиру Потанину и соответчикам возместить $68,2 млн убытков от ликвидации ОАО «ФКК «Росхлебопродукт».
Решение Арбитражного суда Москвы было озвучено в пятницу, 2 декабря.
Иск был подан Внешэкономбанком от имени Минфина РФ и требовал возместить убытки от недобросовестной ликвидации ОАО «ФКК «Росхлебопродукт», сообщает «РИА Новости».
Кроме владельца холдинга «Интеррос» Потанина, соответчиками в иске названы кипрская «дочка» этого холдинга Interros International Investments Limited, конкурсный управляющий «Росхлебопродукта» а также физические лица Игорь Гоц, Александр Куделя, Наталья Рябкина, Илья Краснер, Яна Лобова, Анна и Михаил Улитенковы.
Решение суда вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.
Читайте также:
Верховный суд частично отменил решение о разделе имущества Потаниных