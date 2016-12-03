Пиратская партия сформирует новое правительство в Исландии

Такое поручение дал президент страны
Пиратская партия по поручению президента страны сформирует новое правительство в Исландии.
Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
«Я надеюсь, что мы найдем способ работать вместе», – цитирует «РИА Новости» главу партии Биргитту Джонсдоттир.
Решение было принято президентом Исландии после того как провалились переговоры между партиями в парламенте по созданию коалиции.
На выборах в Исландии, прошедших 29 октября, первое место заняла Партия независимости, второе – «левые зеленые» и третье – Пиратская партия.
Для того, чтобы сформировать правительство партиям необходимо было создать коалицию.
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