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Пиратская партия сформирует новое правительство в Исландии

Такое поручение дал президент страны

Пиратская партия по поручению президента страны сформирует новое правительство в Исландии.

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

«Я надеюсь, что мы найдем способ работать вместе», – цитирует «РИА Новости» главу партии Биргитту Джонсдоттир.

Решение было принято президентом Исландии после того как провалились переговоры между партиями в парламенте по созданию коалиции.

На выборах в Исландии, прошедших 29 октября, первое место заняла Партия независимости, второе – «левые зеленые» и третье – Пиратская партия.

Для того, чтобы сформировать правительство партиям необходимо было создать коалицию.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Пиратская партия сформирует новое правительство в Исландии

Такое поручение дал президент страны

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