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Лавров и Керри обсудили урегулирование сирийского конфликта

Политики встретились на полях международной конференции по проблематике Средиземноморья в Риме

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил урегулирование конфликта в Сирии с госсекретарем США Джоном Керри. Встреча политиков состоялась на полях международной конференции по проблематике Средиземноморья в Риме. 

«Лавров вновь указал на то, что ключевым условием является решительная борьба против террористических группировок», - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве добавили, что руководитель российского МИД «подтвердил приверженность принципам политического урегулирования, зафиксированным в резолюции 2254 СБ ООН, через межсирийский инклюзивный переговорный процесс». 

Ранее «Известия» писали, что официальный представитель Государственного департамента США Элизабет Трюдо рассказала о темах, которые во время встречи затронули министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. 

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Лавров и Керри обсудили урегулирование сирийского конфликта

Политики встретились на полях международной конференции по проблематике Средиземноморья в Риме

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