«Югра» поддержит московское «Динамо» в волейбольной Лиге чемпионов

7 декабря столичный волейбольный клуб «Динамо» начнет выступление в Лиге чемпионов. Первым соперником бело-голубых по групповому этапу станет бельгийский «Нолико». Вице-чемпионы России примут команду из Маасейка на домашней площадке - во Дворце спорта «Динамо».

Последние пять розыгрышей Лиги чемпионов неизменно заканчивались триумфом российских команд. В 2012, 2015 и 2016 годах победу в турнире одерживал казанский «Зенит», а в 2013 и 2014 году престижный трофей завоевывали «Локомотив» (Новосибирск) и «Белогорье» (Белгород).

Президент банка «Югра», официального спонсора команды, Алексей Нефедов выразил надежду, что динамовцам удастся продолжить победные традиции отечественного волейбола. «Надеемся, что волейболисты московского «Динамо» сумеют защитить честь российской школы на европейской арене», - сказал Алексей Нефедов. – ПАО банк «Югра» искренне желает им дойти до «Финала четырех» и завоевать престижный трофей».

Помимо «Нолико» соперниками столичного «Динамо» по групповому этапу станут команды «Закса» (Польша) и «Истанбул ВВ» (Турция). Всего в групповом этапе примут участие 20 клубов из 10 стран- Россия, Бельгия, Германия, Италия, Польша, Румыния, Словения, Турция, Франция и Чехия. Кроме «Динамо»Россию в Лиге чемпионов представят «Зенит-Казань» и «Белогорье».

«Лига чемпионов» - ежегодный волейбольный турнир для сильнейших команд Старого света. В нынешнем формате состязание проводится с 2000 года, до этого турнир носил название Кубок европейских чемпионов. Чаще всего победу в турнире одерживал московский ЦСКА – 13 раз. Высшим достижением московского «Динамо» в Лиге чемпионов к настоящему времени являются серебряные медали в 2010 году.