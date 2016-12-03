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Экипаж российского судна в Стамбуле эвакуирован

Команде «Волгодона-203» ничего не угрожает

Экипажу российского судна, севшего на мель в Стамбуле, ничего не угрожает, он эвакуирован.

Об этом заявили в генеральном консульстве РФ в столице Турции

Эвакуацией членов экипажа занималась береговая охрана. «Все работы ведутся в штатном режиме, ситуация под контролем», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Волгодон-203» сел на мель в районе Катрал, расположенном в Мраморном море недалеко от берегов Стамбула.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Экипаж российского судна в Стамбуле эвакуирован

Команде «Волгодона-203» ничего не угрожает

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