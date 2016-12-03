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Лавров обсудил с госсекретарем Ватикана взаимодействие в рамках ООН

Стороны уделили особое внимание вопросам урегулирования кризисных ситуаций в мире, а также взаимодействию в рамках многосторонних форматов

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем Ватикана по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Во время разговора стороны выразили взаимное удовлетворение состоянием российско-ватиканских отношений, а также затронули ряд актуальных двусторонних тем. 

«В ходе беседы было выражено взаимное удовлетворение состоянием российско-ватиканских отношений, затронут ряд актуальных двусторонних тем, включая сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России. 

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на встрече, состоявшейся в Ватикане, особое внимание уделялось вопросам урегулирования кризисных ситуаций в мире, а также взаимодействию в рамках многосторонних форматов, в частности, в ООН и ОБСЕ по защите христианского населения в зонах конфликтов и отстаиванию гуманистических ценностей. 

Ранее «Известия» писали, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил урегулирование конфликта в Сирии с госсекретарем США Джоном Керри. Встреча политиков состоялась на полях международной конференции по проблематике Средиземноморья в Риме. 

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Лавров обсудил с госсекретарем Ватикана взаимодействие в рамках ООН

Стороны уделили особое внимание вопросам урегулирования кризисных ситуаций в мире, а также взаимодействию в рамках многосторонних форматов

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