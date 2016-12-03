Грабитель, взявший в Париже заложников, скрылся.

Об этом заявил мэр 13-го округа города Жером Кюве.

«Все заложники, находившиеся в помещениях турагентства освобождены. Однако преступнику удалось скрыться, и в настоящее время ведется его поиск», – цитирует его ТАСС.

При этом он сообщил, что преступник скрылся еще до прибытия полиции и что его главной целью было ограбление.

Неизвестно даже, был ли он вооружен настоящим оружием или только макетом.

Сотрудники турагентства спрятались и не пострадали. Сейчас им оказывается психологическая помощь.