Криштиану Роналду скрыл налоги на сумму €150 млн

Игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду является участником махинаций по сокрытию налогов на сумму €150 млн. Схему мог разработать знаменитый агент футболиста Хорхе Мендешем. В сокрытии налогов принимал участие и действующий главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Журналисты 12 европейских изданий объединились в консорциум Football Leaks для того, чтобы обличать незаконные денежные операции в профессиональном футболе. Консорциум намерен представить скандальные данные в течение ближайших трех недель, однако немецкое издание Spiegel, входящее в Football Leaks, уже опубликовало часть информации.

По данным газеты, португалец Криштиану Роналду скрыл налоги на сумму в €150 млн в офшорных организациях, которые располагаются в Швейцарии и на Британских Виргинских островах.

Spiegel также пишет, что в сокрытии налогов принимал участие и действующий главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, также являющийся клиентом Мендеша. Моуринью обвиняется в сокрытии налогов на €12 млн.

Отметим, что до публикации материалов Football Leaks компания Мендеша выпустила заявление, согласно которому Криштиану Роналду и Моуринью «полностью выполнили свои налоговые обязательства перед испанскими и британскими властями».

Ранее «Известия» писали, что знаменитый футболист из мадридского клуба «Реал» и член сборной Португалии Криштиану Роналду сделал щедрое пожертвование для поддержки семей футболистов команды «Шапекоэнсе», большинство игроков которой разбились в результате авиакатастрофы над Колумбией. Он направил родственникам погибших коллег €3 млн.

Напомним, нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время игры 12-го тура чемпионата Испании против «Атлетико Мадрид» вынужден был сознаться в своей нетрадиционной ориентации.

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