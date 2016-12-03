У британского физика начались проблемы с дыханием
Стивена Хокинга положили в больницу в Риме.
Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила The Telegraph.
Хокинг в Риме выступил с докладом о происхождении Вселенной в ходе конференции Папской академии наук и встретился с понтификом Франциском, сообщает «Интерфакс».
Сам ученый давно прикован к инвалидному креслу из-за редкой болезни: амиотрофического склероза, вызывающий постепенный паралич всего тела.
Сейчас у него работает лишь одна мышца на щеке, которая соединена датчиком с компьютером, что позволяет Хокингу общаться и вести научную работу.