Стивена Хокинга положили в больницу в Риме.

Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила The Telegraph.

Хокинг в Риме выступил с докладом о происхождении Вселенной в ходе конференции Папской академии наук и встретился с понтификом Франциском, сообщает «Интерфакс».

Сам ученый давно прикован к инвалидному креслу из-за редкой болезни: амиотрофического склероза, вызывающий постепенный паралич всего тела.

Сейчас у него работает лишь одна мышца на щеке, которая соединена датчиком с компьютером, что позволяет Хокингу общаться и вести научную работу.