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Стивена Хокинга положили в больницу в Риме

У британского физика начались проблемы с дыханием

Стивена Хокинга положили в больницу в Риме.

Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила The Telegraph.

Хокинг в Риме выступил с докладом о происхождении Вселенной в ходе конференции Папской академии наук и встретился с понтификом Франциском, сообщает «Интерфакс».

Сам ученый давно прикован к инвалидному креслу из-за редкой болезни: амиотрофического склероза, вызывающий постепенный паралич всего тела.

Сейчас у него работает лишь одна мышца на щеке, которая соединена датчиком с компьютером, что позволяет Хокингу общаться и вести научную работу.

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Стивена Хокинга положили в больницу в Риме

У британского физика начались проблемы с дыханием

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