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Трамп переговорил по телефону с главой администрации Тайваня

Это был первый разговор по телефону между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня с 1979 года

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.  

Как пишет газета Financial Times,  информацию о состоявшемся разговоре подтвердили три человека. Отметим, что это был первый разговор по телефону между президентом или избранным президентом Соединенных Штатов и главой Тайваня с 1979 года,  когда были прекращены дипломатические связи администрации Тайваня с Белым Домом.

Агентство Рейтер сообщает, что представитель команды Дональда Трампа подтвердил информацию о состоявшемся телефонном разговоре.   

Ранее «Известия» писали, что Дональд Трамп, избранный 8 ноября этого года президентом США, провел телефонные переговоры с лидерами Евросоюза, НАТО и Ирака. Республиканец переговорил с главой Евросовета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Ирака Хайдером аль-Абади. 

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Трамп переговорил по телефону с главой администрации Тайваня

Это был первый разговор по телефону между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня с 1979 года

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