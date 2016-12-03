Трамп переговорил по телефону с главой администрации Тайваня

Это был первый разговор по телефону между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня с 1979 года
Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Как пишет газета Financial Times, информацию о состоявшемся разговоре подтвердили три человека. Отметим, что это был первый разговор по телефону между президентом или избранным президентом Соединенных Штатов и главой Тайваня с 1979 года, когда были прекращены дипломатические связи администрации Тайваня с Белым Домом.
Агентство Рейтер сообщает, что представитель команды Дональда Трампа подтвердил информацию о состоявшемся телефонном разговоре.
Ранее «Известия» писали, что Дональд Трамп, избранный 8 ноября этого года президентом США, провел телефонные переговоры с лидерами Евросоюза, НАТО и Ирака. Республиканец переговорил с главой Евросовета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Ирака Хайдером аль-Абади.
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