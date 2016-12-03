Сокуров остался доволен беседой с Владимиром Путиным

Кинорежиссер Александр Сокуров выражает надежду на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм
Кинорежиссер Александр Сокуров остался доволен беседой с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом он заявил журналистам.
В ходе совместного заседание советов при президенте РФ по культуре и искусству и по русскому языку, Сокуров попросил Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм.
Путин ответил, что решение принято судом и для его пересмотра нужно, чтобы «созрели» определённые условия.
«Я считаю, что президент ответил на все мои вопросы, но по-прежнему не понимаю, почему за то, что человек подумал, а не сделал, надо сажать его на 20 лет строгого режима», – цитирует «РИА Новости» Сокурова.
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